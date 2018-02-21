Уголовное производство против министра финансов времен Януковича закрыли из-за срока давности

Уголовное производство против бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова, обвиняемого в «служебной халатности», закрыто в связи с истечением срока давности.

Соотвествующее решение, как сообщил адвокат экс-чиновника времен президентства Виктора Януковича Игорь Фомин, принял Печерский районный суд Киева.

Напомним, в сентябре 2014 года СБУ открыла уголовное производство в отношении Колобова и других министров времен Януковича по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («злоупотребление властью или служебным положением»). В конце 2014 года СБУ объявила Колобова в розыск. Затем чиновник был объявлен в розыск Интерполом.

В марте 2015 года Колобов был задержан в Испании. В январе 2016 года Национальная судебная палата Испании решила не выдавать Украине бывшего чиновника. В конце 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие может пойти на подписание соглашения с Колобовым.