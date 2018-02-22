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Анатолий Решетников

Не стало патриарха украинской сцены Анатолия Решетникова

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 18:46 206

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Под Киевом в Доме ветеранов сцены скончался народный артист Украины Анатолий Решетников. Ему было 94 года.

«Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в „Чайке“, запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки. Царство небесное. Вечная память», — написал журналист Олег Вергелис.

По его словам, в последние годы жизнь актера была сложной, поэтому он и жил не в своей киевской квартире, а в Доме ветеранов сцены.

Анатолий Решетников родился 22 июня 1923 года в Киеве. В 1948 году, сразу после окончания Киевского театрального института, начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Член Национального союза театральных деятелей Украины. Играл в спектаклях: «Каменный хозяин», «В пуще», «Дядя Ваня», «Варшавская мелодия» и других. Снялся во многих фильмах и телеспектаклях, в частности, играл Путяка в ленте «Огненный мост» (1958, т/ф), Мартина во «Вдали от Родины"(1960), читал дикторский текст в телефильме «Наталья Ужвий» (1960).

Ранее fakty.ua сообщили, что 10 февраля на 88-м году жизни умер выдающийся украинский философ, директор Института философии Мирослав Попович.

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