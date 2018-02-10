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Умер директор Института философии Мирослав Попович

Умер директор Института философии Мирослав Попович

Инф. «ФАКТОВ»

10.02.2018 22:33 187

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На 88-м году жизни умер директор Института философии Мирослав Попович.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе КНУ им. Шевченко Владимир Бугров на своей странице в Facebook.

«Страшное и печальное известие — ушел из жизни философ, мыслитель, человек, моральный авторитет Мирослав Владимирович Попович. Это большая потеря для Украины. Пусть покоится с миром! Светлая память достойному учителю!» — написал проректор.

Мирослав Попович — украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» в апреле прошлого года Мирослав Попович говорил, что ему страшно за судьбу Украины.

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