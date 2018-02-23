Госдеп США обратился к России с призывом согласиться с введением миротворцев ООН на Донбасс

Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт озвучила призыв руководства ведомства к властям Российской Федерации (РФ) согласиться на миротворческую миссию ООН на Донбассе. Об этом она заявила на брифинге, передает «Радио Свобода».

«Мы получили известие о том, что 23-летний украинский медик была убита, когда пыталась оказать помощь мирным жителям вблизи линии соприкосновения. Инцидент напоминает нам о продолжении конфликта в восточной части Украины, а также о том, что мирные жители и те, кто оказывает им помощь, находятся в опасности каждый день», — сообщила Хизер Нойерт.

Также Нойерт отметила, что Россия может повлиять на силы, которые она поддерживает на Донбассе.

«Россия неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет этого. США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня, вывести свои силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на миротворческую миссию ООН», — резюмировалаа Нойерт.

Ранее fakty.ua сообщали, что на Луганщине боевики убили медсестру ВСУ, спасавшую мирных жителей. Кроме того, были ранены украинские военнослужащие.