Опубликован закон о реинтеграции Донбасса

Официальная парламентская газета «Голос Украины» опубликовала подписанный 18 февраля президентом Петром Порошенко закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях…»

Документ, в частности, определяет, что вместо АТО, которая уже четыре года идет на востоке страны, вводится понятие «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии».

Отельные районы Луганской и Донецкой областей, а также Крым названы оккупированными, Россия — государством-агрессором, а незаконные «ЛНР» и «ДНР» — представителями оккупационных администраций России. Конечной же целью в законе обозначено освобождение захваченных россиянами территорий.

«До момента принятия Кабинетом министров любых решений, касающихся применения норм закона, действуют правительственные акты, а также ограничения, введенные в действия решениями президента Украины», — говорится в законе. Правительство должно в месячный срок со дня вступления документа в действие привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом.

Как сообщали fakty.ua, закон о реинтеграции Донбасса предоставляет силовым ведомствам полномочия реализовывать все меры, необходимые для освобождения захваченных территорий.