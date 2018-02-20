Президент подписал закон о деоккупации Донбасса (обновлено)

Президент Украины Петр Порошенко созвал специальное совещание с министром обороны, главой МВД, руководителями других силовых ведомств. Совещание посвящено обсуждению и подписанию закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях».

По итогам совещания президент объявил, что подписывает принятый закон. В рамках шагов по воплощению в жизнь закона глава государства ждет от Минобороны и Генштаба кандидатуру командующего Объединенных сил, а также призывает утвердить положение об оперативном штабе, уточнить стратегический замысел применения Вооруженных Сил.

«Закон о реинтеграции Донбасса ни единой буквой не нарушает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности», — заверил президент.

Как сообщает спецкор «ФАКТОВ» Иван Мозговой, во время подписания закона о реинтеграции Донбасса Петр Порошенко также заявил, целью России был не Крым, а вся Украина. «Не нужно думать, что целью Российской Федерации был Крым, или восток нашего государства, я уверен, что целью есть, была и остается вся Украина. Безусловно, агрессор не ожидал сопротивления», — сказал президент.

По его мнению, Украина разрушила планы Кремля, а антитеррористическая операция на востоке была оправданной, хотя и не достигла цели полного освобождения Донбасса.

«В формате АТО было освобождено более двух третей оккупированного Донбасса», — сказал Порошенко.

Он считает, что Россия должна компенсировать Украине ущерб от агрессии.

В то же время, по словам Порошенко, Украина остается преданной мирному решению проблемы оккупированных территорий.

Напомним, закон, принятый парламентом 18 января, определяет Россию страной-агрессором, а территории ОРДЛО и Крыма — оккупированными. Документ предоставляет соответствующие полномочия силовым ведомствам реализовывать все меры, необходимые для освобождения захваченных территорий, определяет параметры защиты гражданского населения, а также признает ничтожными документы (сделки), принятые в не контролируемых Киевом районах Донбасса и аннексированном Крыму. Кроме того, четко установлено, что вся ответственность за нанесение любых материальных или нематериальных убытков возлагается на страну-агрессора.