Африканский ответ Ким Кардашьян - девушка с попой 153 сантиметра в обхвате (фото)

Британская пресса обратила внимание на звезду соцсетей из африканского государства Кот-д'Ивуар. О ней, в частности, пишет издание Metro. Модель Юдокси Йао, известную также, как Королева Юдокси, называют «африканским ответом Ким Кардашьян». Хотя Кардашьян, которая, как известно, весьма гордится своей объемной попой, весьма далеко до жительницы Абиджана, чья «пятая точка» — 153 сантиметра в обхвате.

Юдокси не испытывает никаких комплексов. Она и не думает скрывать, а наоборот — всячески выставляет напоказ свои ягодицы, предпочитая облегающую одежду, По ее словам, когда она выходит на улицу, останавливается движение транспорта, а люди завороженно смотрят ей вслед. Йао утверждает, что ее пышные формы — стопроцентно натурального происхождения. Она никогда не обращалась к пластическим хирургам.

«Мне нравится демонстрировать свои формы и шокировать этим людей. Именно поэтому я стала знаменитой», — говорит африканка, у которой почти полмиллиона последователей в Instagram.

Юдокси говорит, что Ким Кардашьян — ее кумир и «ролевая модель». «Раньше все стремились к тому, чтобы быть худыми. Теперь мужчинам нравятся пышные женщины», — говорит Йао.

Ранее сообщалось, что самая сексуальная ведущая прогноза погоды в мире — аргентинка Сол Перес — застраховала свои ягодицы на 100 тысяч долларов.



Ким Кардашьян — кумир африканки