Стрельба в центре Цюриха: убиты мужчина и женщина
В пятницу, 23 февраля, в Цюрихе произошла перестрелка рядом со зданием банка UBS и неподалеку от центрального железнодорожного вокзала. Местные СМИ сообщают — убиты мужчина и женщина.
Полиция оцепила весь район. Эвакуация пока не проводится. Правоохранители утверждают, что опасности для гражданского населения нет, однако рекомендуют не приближаться к месту, где было совершено двойное убийство.
Также не ясен характер стрельбы. Был ли это теракт, или инцидент носит криминальный характер, не известно.
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