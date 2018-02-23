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Стрельба в центре Цюриха: убиты мужчина и женщина

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

23.02.2018 17:50 266

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В пятницу, 23 февраля, в Цюрихе произошла перестрелка рядом со зданием банка UBS и неподалеку от центрального железнодорожного вокзала. Местные СМИ сообщают — убиты мужчина и женщина.

Полиция оцепила весь район. Эвакуация пока не проводится. Правоохранители утверждают, что опасности для гражданского населения нет, однако рекомендуют не приближаться к месту, где было совершено двойное убийство.

Также не ясен характер стрельбы. Был ли это теракт, или инцидент носит криминальный характер, не известно.

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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

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