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Скорая помощь

При запуске салюта "пиротехник" лишился кисти руки, а его друг получил рваные раны лица

Яна СОКОЛОВА, специально для «ФАКТОВ» (Полтава)

24.02.2018 0:55 209

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23 февраля в Гадячскую центральную районную больницу были доставлены два сельских жителя с телесными повреждениями. Один из них, 39-летний, получил травматическую ампутацию кисти руки и рваные раны, а 25-летний -- рваные раны лица.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, 39-летний пострадавший в этот день был именинником и решил в честь праздника запустить салют. Но что-то пошло не так, и фейерверк взорвался в его руках…

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