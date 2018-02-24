При запуске салюта "пиротехник" лишился кисти руки, а его друг получил рваные раны лица

23 февраля в Гадячскую центральную районную больницу были доставлены два сельских жителя с телесными повреждениями. Один из них, 39-летний, получил травматическую ампутацию кисти руки и рваные раны, а 25-летний -- рваные раны лица.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, 39-летний пострадавший в этот день был именинником и решил в честь праздника запустить салют. Но что-то пошло не так, и фейерверк взорвался в его руках…