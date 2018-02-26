Триумфатором премии Yuna стал Monatik

Стали известны имена победителей 7-й музыкальной премии Yuna. Триумфатором нынешней церемонии награждения, которая проходила в столичном Дворце «Украина», стал певец Monatik (Дмитрий Монатик). Он получил три статуэтки в номинациях «Лучший видеоклип» (на песню «Vitamin D»), «Лучшее концертное шоу» и «Лучший исполнитель».

Две статуэтки Yuna получила группа The Hardkiss в номинациях «Лучшая рок-группа» и «Лучшая песня на украинском языке» за композицию «Журавлі».

«Это очень неожиданная награда для нас, — сказала со сцены солистка группы Юлия Санина. — Эту песню я написала за 5−10 минут. Спасибо Богу, что продиктовал мне ее».

Группа «Время и Стекло» в третий раз получили награду как «Лучшая поп-группа». А в номинации «Лучший менеджмент» победили «шефы» группы — продюсерская компания MOZGI Entertainment, которую возглавляют Потап (Алексей Потапенко) и Ирина Горовая.

Лучшей певицей по версии премии стала Тина Кароль, которая за наградой не пришла. Также не почтили своим вниманием церемонию победители в номинациях «Лучший альбом» (H2O) — Светлана Лобода и «Лучшая песня» («Тает лед») — группа «Грибы».

«Лучшим дуэтом» назвали Pianoboy и Morphom, «Открытием года» — группу KAZKA, которая не прошла в финал национального отбора на «Евровидение».

Специальную премию «За вклад в развитие украинского шоу-бизнеса» получила известная рок-группа «Братья Гадюкины», отметившая в этом году 30-летие своей творческой деятельности.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Дмитрий Монатик признался, что не желал бы превратиться в заложника сцены и выступать только потому, что это единственный источник дохода. Создание музыки не должно превращаться в конвейер, считает исполнитель.