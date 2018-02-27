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наручники

Коррупция в "ДНР": арестованы 22 "чиновника", включая "министра энергетики"

Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

27.02.2018 10:42 995

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Об этом сообщили в пресс-службе «МВД» недореспублики.

27 февраля на официальном сайте «МВД ДНР» появилось сообщение о «совместных (с „МГБ“, „министерством доходов и сборов“ и „генеральной прокуратурой“) мероприятиях по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц министерства угля и энергетики». Речь идет о «предотвращении фактов коррупции в высших эшелонах власти». «В результате проведения специальной операции задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей». Установлено, что «министр угля и энергетики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики».

«Правоохранители» пишут, что «в период с января 2017 года участниками данной ОПГ похищено более 100 миллионов рублей» и что «возбужден ряд уголовных дел».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пленный, переданный «ДНР» в рамках обмена, решил вернуться в Украину.

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