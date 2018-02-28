Море отрезало Арабатскую стрелку от материковой Херсонщины (фото, видео)

До сегодняшнего утра (28 февраля) в районе Арабатской стрелки поднявшаяся на метр вода не позволяла проехать на материковую часть Херсонщины.

Как сообщили «ФАКТАМ» в ГУ ГСЧС в Херсонской области, вчера в службу спасения «101» Геническа позвонили с сообщением о том, что на затопленной дороге застрял автомобиль «Жигули» и его смыло в сторону Сиваша. Мотор заглох в машине из-за попадания воды.

Прибывшие на место происшествия с помощью буксировочного троса вытащили автомобиль на сухую часть дороги. Никто не пострадал.

Как сообщило издание «Гривна.ks.ua», с помощью пожарной машины спасатели помогли добраться на работу главе Генической РГА Александру Воробьеву, который застрял на Арабатке. А обратно чиновника вместе еще с несколькими «коллегами по несчастью» — жителями Арабатской стрелки — привезли на БТРе морпехов.



В то же время по состоянию на 7.00 сегодняшнего дня (28 февраля) вода в районе Арабатской стрелки отступила и сообщение с материком восстановлено.

По словам сотрудников ГСЧС, затопление этого участка дороги — явление сезонное и регулярное. В прошлом году переправлять на материк в срочном порядке пришлось роженицу.

С начала ухудшения погодных условий спасатели Херсонщины на заснеженных дорогах области отбуксировали 54 и разблокировали 127 транспортных средств. Движение открыто во всех направлениях.

Органами власти и местного самоуправления в области организована работа 50 пунктов обогрева.

Похожая ситуация и на Николаевщине, где снежные заносы и метели прогнозируются до 1 марта. На один день, 28 февраля, отменены занятия в школах, детей не принимают сегодня и в дошкольных учреждениях.

За прошлые сутки спасатели области четырежды вытаскивали из снежных сугробов автомобили, в том числе «скорую помощь».



Ранее fakty.ua сообщали о том, что на Полтавщине спасатели за одну ночь освободили из снежных заносов 162 автомобиля.