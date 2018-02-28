Кабмин усилил социальную защиту ветеранов АТО с инвалидностью

Кабмин принял постановление, касающееся участников антитеррористической операции. Защитники Украины, которые получили заболевание во время участия в АТО, впоследствии приведшее к инвалидности, смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны и все предусмотренные законом льготы для таких лиц.

Как сообщает Минсоцполитики, на семьи ветеранов, умерших вследствие заболевания, полученного во время участия в АТО, также будет распространяться действие закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Постановление расширяет перечень причин установления инвалидности. Будут учитываться случаи, когда ранение, контузия, увечья, заболевания получены:

от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения в послевоенный период;

от взрывчатых веществ, боеприпасов и военного вооружения на территории проведения АТО до 1 декабря 2014 года, а с 1 декабря 2014 — на территории проведения АТО, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах на линии столкновения во время проведения АТО;

при выполнении работ, связанных с разминированием боеприпасов, независимо от времени их выполнения.

Согласно ранее принятым нормам, из законодательства изымается термин «инвалид». Вместо него будет употребляться «лицо с инвалидностью». Постановление правительства отдельно закрепляет, что вместо удостоверения инвалида войны и нагрудного знака «Ветеран войны — инвалид» будет выдаваться «Удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны» и нагрудный знак «Ветеран войны — лицо с инвалидностью».