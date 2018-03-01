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чеботарь

Фигуранту "дела о рюкзаках" разрешили выезжать за границу

Инф. «ФАКТОВ»

01.03.2018 11:58 42

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Соломенский районный суд Киева разрешил фигуранту так называемого «дела о рюкзаках» Сергею Чеботарю выезжать за рубеж. Суд принял во внимание аргументы адвокатов, что Чеботарь нуждается в лечении в Германии.

Как сообщает «Судебный репортер», для Чеботаря отменили обязательство сдать загранпаспорт на хранение в Государственную миграционную службу.

Адвокат Чеботаря отметил, что его подзащитный страдает тяжелыми заболеваниями, из-за онкологического заболевания пережил удаление части желудка, а в сердце вживлен кардиостимулятор. Болезни протекают на фоне сахарного диабета II типа и гипертонической болезни III стадии.

Согласно показаниям защиты, по состоянию здоровья Чеботарь получил инвалидность и нуждается в лечении в клинике «Шарите» (Германия), где ему была сделана операция и где проходил послеоперационное лечение.

Также суд учел, что подозреваемый не имеет рубежом жилья, банковских счетов, близких родственников. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что Чеботарь не вернется в Украину.

Напомним, Сергей Чеботарь вместе с Александром Аваковым и харьковским предпринимателем Владимиром Литвиным являются фигурантами дела о рюкзаках — расследования о трате бюджетных средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

Фото sud-report.org.ua

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