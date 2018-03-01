Столицу сковал транспортный коллапс: люди добирались до работы пешком (фото)
Народный депутат Украины, советник столичного мэра Дмитрий Белоцерковец на своей страничке в Fаcebook сообщил, что, несмотря на непрекращающиеся осадки, практически 100 процентов коммунального транспорта вышло на дороги столицы.
«За ночь в столице выпало от 20 см до 26 см осадков, в разных районах по разному, до конца дня должно выпасть еще около 8 см. Просьба ко всем киевлянам без лишней необходимости не пользоваться личным транспортом. Пока идут интенсивные осадки, быстро и эффективно убрать снег с дорог и тротуаров крайне сложно. По технологии, активная работа, а главное — эффективная, начинается после окончания снегопада», — сообщил народный депутат.
Тем временем Киев-оперативный сообщил в Facebook о нескольких авариях в столице, ситуация на дорогах в которой достаточно сложная.
«ДТП с участием кареты скорой помощи и #KIA на ул. Туполева. Без пострадавших»
«Пассажиры скоростного трамвая, благодарят Комунальне підприємство „Київпастранс“ за возможность пройтись пешком в эту чудесную погоду!»
«В Харькове тоже пассажирам скучать не приходится»
«Масштабное ДТП на Святошино в сторону Житомирской трассы. Образовалась огромная пробка. Уважаемые водители, соблюдайте дистанцию и скоростной режим».
Как сообщали fakty.ua, погода парализовала движение на дорогах Киева.
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