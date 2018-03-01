Порошенко предложил продлить санкции против российских банков (обновлено)

На заседании 1 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) поддержал предложение президента Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении банков с российским капиталом, действие которых истекало в марте 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба СНБОУ.

Выступая на заседании, Петр Порошенко констатировал сокращение доли российского капитала в банковской системе Украины.

«Банки с государственным российским капиталом уже сворачивают свой бизнес в Украине, и их уход с украинского рынка — это лишь вопрос времени», — считает президент.

Санкции против пяти банков с российским капиталом были введены весной прошлого года и останутся в силе до 16 марта 2018 года. Под санкции попали ПАО «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Проминвестбанк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк». Им запрещено выводить капитал за пределы Украины.

Санкции вводятся президентом Украины по предложению Нацбанка. НБУ уже поддержал идею о продлении ограничительных мер против российских банков.