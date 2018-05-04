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В Украине больницы будут финансировать по новому принципу
В Украине в ближайшие месяцы больницы будут финансировать по принципу «деньги идут за пациентом». Если пациенты не подписали декларации с врачами, на них будут выделять вместо положенных от 370 до 1480 грн/год всего 240 грн, говорится в материале издания «Обозреватель».
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С введением в действие нового принципа граждане без деклараций будут внесены в «красный список» и обслуживаться смогут только по месту регистрации.
«Если прийти в любую другую больницу — в первую очередь предложат заполнить декларацию, а уже после этого — медицинское обслуживание», — говорится в материале.
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Напомним, после введения медицинской реформы наблюдение за беременностью и роды останутся в списке бесплатных для пациента услуг.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство здравоохранения Украины утвердило порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.
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