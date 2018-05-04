«Так кишечки і повилазили»: в киевской школе детей заставили читать об убийстве воробьев

Украина

В одной из киевских школ разгорелся скандал из-за произведения, которое на уроке дали читать ученикам третьего класса. Детям задали прочитать и пересказать «Петрусів сон» Модеста Левицкого. Родителей третьеклассников шокировали описанные в произведении жестокие сцены убийства воробьев.

О том, что детей заставляют читать это произведение, в Facebook рассказала мама одной из учениц третьего класса киевской школы № 169 Елена.

«Сегодня для меня вера в школу и учителей исчезла. Хорошо, что другие родители обратили внимание на произведение, которое детям сказали прочитать и пересказать. Первой мыслью было, что учитель не посмотрела, что это за произведение. Но нет. Дочь говорит, что в классе их заставили читать выразительно и вслух. Девочки плакали. И после этого учитель велела на завтра перечитать еще и пересказать!» — сообщила Елена и обратилась к министру образования Украины Лилии Гриневич: «Прошу запретить такие тексты для чтения в начальной школе и наказать учителя, который это допустил».

Этот пост в группе «Батьки SOS» в Facebook вызвал большой резонанс. Большинство родителей поддержали Елену — они считают, что давать подобную литературу младшеклассникам недопустимо. Вот что пишут в соцсетях родители:

«Какой ужас! Школы в Украине хуже чем больницы. А потом мы удивляемся моральным выродкам вокруг? Как мне защитить детей от этого бреда и дать им нормальное образование? Как полюбить чтение, если такое даже по диагонали прочитать невозможно!«

«Я даже не смогла дочитать до конца, стало плохо с сердцем. Хотя сама медик. Но это же убийство, это ужас!«

Некоторые узнали в этих отрывках фрагмент из романа «Хіба ревуть воли як ясла повні» Панаса Мирного — правда, эти отрывки были немного изменены и дополнены. Как известно, роман «Хіба ревуть воли як ясла повні» входит в школьную программу, но его читают уже в старшей школе. В программе для младших классов ни этого романа, ни произведения «Петрусів сон» нет. «ФАКТЫ» решили выяснить, кто и зачем решил дать третьеклассникам такое чтиво.

Так выглядит книга, которую раздали на уроке ученикам третьего класса

- Это была инициатива учителя, — рассказала «ФАКТАМ» Елена. — Я так и не поняла, почему при наличии других книг нашим детям сказали читать именно это произведение. Все, что предусматривает обязательная школьная программа, дети уже прочитали. Перешли к внеклассному чтению. Но вместо того, чтобы дать книги современных авторов, им раздали старые читанки, которые были составлены в 1911 году (!), а переизданы в 1998. «Петрусів сон» был в середине учебника, но учитель почему-то выбрала именно это произведение. Детям сказали читать этот ужас вслух. В комментариях под моим постом писали, что в конце этого рассказа есть мораль. Возможно. Вот только дети уже были не в состоянии это понять — они были потрясены сценой жестокого убийства воробьев. Учитель сказала им по очереди зачитывать это вслух. Некоторые дети плакали… Мы читаем детям добрые сказки и прививаем мысль, что животных обижать нельзя. Поэтому такие вещи их шокировали. Дети признались, что не хотели это читать, но отказаться не могли — боялись.

— Вы обращались по этому поводу к учителю или к администрации школы?

- Конечно. Пришла в школу на следующий же день. Со мной были и другие возмущенные ситуацией родители. Но в школе произошедшее никто не считает ошибкой или проблемой. Как таковых объяснений мы не получили. Еще нам была брошена фраза: «Ну вы же отказались покупать другие книги». Дескать, поэтому нашим детям раздали эти старые читанки. Но, кстати, за наши деньги и так покупались книги в прошлой четверти, которые дети уже прочитали.

— Чего вам удалось добиться?

— Пока принято решение, что в нашем классе эта учительница преподавать больше не будет. Надеюсь, что подобное больше не повторится. Считаю, что таких произведений в учебном процессе не должно быть, если речь идет об учениках младших классов. И не понимаю, что делают эти устаревшие книги в школьной библиотеке. А еще после моего поста в Facebook руководство школы предложило мне… забрать документы моего ребенка.

«ФАКТЫ» обратились за комментариями в школу № 169. Там в произошедшем не видят ничего страшного.

- Это произведение не входит в школьную программу, — сообщила «ФАКТАМ» завуч школы Инна Михайлик. — Его дали детям потому, что школьную программу они уже прочитали. А эти читанки есть в наличии, ими можно обеспечить каждого ребенка. И мы можем их использовать. Новые читанки, где представлены произведения современных авторов, тоже есть, но в ограниченном количестве: по десять книг на каждый класс. Мы не смогли бы раздать книги каждому ученику. Книги, о которых идет речь, не запрещены, там есть много произведений классиков украинской литературы.

- По словам родителей, отрывок из произведения «Петрусів сон» с описанием убийства воробьев довел многих детей до слез. Это же ненормально.

- Возможно, некоторые эмоциональные дети действительно восприняли это так. Но ведь мы читаем, например, и произведение «Федько-халамидник» Владимира Винниченко, где описаны не менее трагические вещи. И я бы не стала называть эту ситуацию конфликтом. Одни родители с этим согласны, другие нет. У нас есть классы, в которых родители могут себе позволить купить такие книги, как, например «Чудове Чудовисько» Дерманского. Но в этом классе таких книг нет. Новых читанок на всех детей не хватает.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандальном анкетировании учеников четвертых классах. В анкетах, которые раздали представители Украинского центра оценивания качества образования, у детей спрашивали, сколько в их семьях автомобилей, компьютеров и телефонов.