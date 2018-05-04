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Украина

В МВОТ рассказали, сколько гражданских погибло от мин на Донбассе

19:37 4 мая 2018   25
В МВОТ рассказали, сколько гражданских погибло от мин на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

За 4 года войны на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков оружия погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 — получили ранения.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 — получили ранение», — говорится в сообщении.

В Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области — 177 погибших и 348 раненых.

Эти данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают только подтвержденные случаи смерти или ранений, и могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации.

Напомним, на брифинге в Краматорске командующий операцией Объединенных сил озвучил ее главную цель.

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