Украина

В МВОТ рассказали, сколько гражданских погибло от мин на Донбассе

За 4 года войны на Донбассе от мин и взрывоопасных остатков оружия погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 — получили ранения.

Об этом сообщает сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«В период с мая 2014 года по март 2018 года от мин и взрывоопасных остатков войны на подконтрольной Украине территории Донбасса погибли, по меньшей мере, 355 гражданских лиц, 1456 — получили ранение», — говорится в сообщении.

В Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области — 177 погибших и 348 раненых.

Эти данные не являются исчерпывающими, поскольку учитывают только подтвержденные случаи смерти или ранений, и могут быть пересмотрены в сторону увеличения в случае поступления новой информации.

Напомним, на брифинге в Краматорске командующий операцией Объединенных сил озвучил ее главную цель.