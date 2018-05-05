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Порошенко назвал сроки запуска Антикоррупционного суда
Президент Петр Порошенко уверен, что процесс создания Антикоррупционного суда будет завершен уже в первом полугодии текущего года.
Об этом глава государства заявил в интервью изданию «Фокус» при обсуждении вопроса сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, передает пресс-служба Президента.
«Мы стремимся ускорить процесс образования Антикоррупционного суда. Я убежден, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш», — заявил Порошенко
Президент отметил, что вместе с позицией о необходимости дальнейшего усиления борьбы с коррупцией, МВФ отмечает значительный экономический рост Украины и проведения реформ в нашем государстве.
«Я горжусь тем, что удалось улучшить инвестиционный климат. Мы за четыре года достигли более, чем за 25 лет до этого», — подчеркнул Порошенко отметив, что это не только оценке МВФ, но и Всемирного банка.
«Мы в рейтинге Doing Business с места 135 в 2013 году поднялись на позицию 76. Темпы экономического развития в этом году очевидно вырастут на 3,5%. Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны», — также подчеркнул глава государства.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая. До этого, 1 марта, Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 «О Высшем антикоррупционном суде».
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