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На Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов
В Закарпатской области на окраине Хуста цветение Долины нарциссов в урочище Киреши практически достигло своего пика.
Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.
Каждый желающий еще успеет увидеть это естественное чудо своими глазами в эти выходные, 5−6 мая.
Период цветения закарпатских нарциссов зависит от погоды. В этом году он задержался из-за мартовских холодов, а обычно первые цветы распускаются в начале майских праздников.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”