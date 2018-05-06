На Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов

Украина

В Закарпатской области на окраине Хуста цветение Долины нарциссов в урочище Киреши практически достигло своего пика.

Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Каждый желающий еще успеет увидеть это естественное чудо своими глазами в эти выходные, 5−6 мая.

Период цветения закарпатских нарциссов зависит от погоды. В этом году он задержался из-за мартовских холодов, а обычно первые цветы распускаются в начале майских праздников.