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На Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов

19:36 6 мая 2018   150
На Закарпатье зацвела уникальная Долина нарциссов
Инф. «ФАКТОВ»

В Закарпатской области на окраине Хуста цветение Долины нарциссов в урочище Киреши практически достигло своего пика.

Об этом сообщает пресс-служба Карпатского биосферного заповедника в Facebook.

Каждый желающий еще успеет увидеть это естественное чудо своими глазами в эти выходные, 5−6 мая.

Период цветения закарпатских нарциссов зависит от погоды. В этом году он задержался из-за мартовских холодов, а обычно первые цветы распускаются в начале майских праздников.

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