Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО — СМИ

21:07 6 мая 2018   67
В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО&nbsp;— СМИ
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, задержанные позиционируют себя как антифашисты. У одного из них обнаружили паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Одна из подозреваемых рассказала, что желание избить ветерана АТО появилось спонтанно во время прогулки в районе Подола. Они увидели Вербича, на котором была надета футболка с национальной символикой, затем парни сказали, что он — «бандеровец» и его нужно наказать.

После непродолжительного преследования группа молодых людей надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем убежали в сторону супермаркета Сильпо и сели в троллейбус.

Ранее «киборг» Дмитрий Вербич рассказал «ФАКТАМ» подробности нападения, а его адвокат сообщила, что преступники снимали происходящее на камеру.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины