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В Харькове задержали подозреваемых в нападении на ветерана АТО — СМИ

В воскресенье, 6 мая, в Харькове сотрудники СБУ задержали подозреваемых в нападении на участника АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, задержанные позиционируют себя как антифашисты. У одного из них обнаружили паспорт гражданина РФ на имя Вячеслава Лукичева.

Одна из подозреваемых рассказала, что желание избить ветерана АТО появилось спонтанно во время прогулки в районе Подола. Они увидели Вербича, на котором была надета футболка с национальной символикой, затем парни сказали, что он — «бандеровец» и его нужно наказать.

После непродолжительного преследования группа молодых людей надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож. Затем убежали в сторону супермаркета Сильпо и сели в троллейбус.

Ранее «киборг» Дмитрий Вербич рассказал «ФАКТАМ» подробности нападения, а его адвокат сообщила, что преступники снимали происходящее на камеру.