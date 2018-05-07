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«Миротворец» идентифицировал одну из нападавших на «киборга» Вербича
Среди задержанных в Харькове по делу о нападении на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича только одна женщина причастна к преступлению.
Как сообщила адвокат Вербича Наталья Фещик, женщину везут в Киев для избрания меры пресечения, передает «Громадское».
«Да. Только одна из задержанных причастна к нападению. Это точная информация. Я говорила с начальником уголовного розыска. Ее везут на Киев. Завтра-послезавтра (7−8 мая — ред.) должен решаться вопрос о выборе меры пресечения», — сказала юрист.
Ссылаясь на слова следователя полиции, она отметила, что другие задержанные не причастны к совершению преступления.
«Девушка у них просто проживала, а другие будто бы даже в Киеве никогда не были — их задержали, но отпустили. Относительно того, призналась женщина в содеянном или нет, не могу сказать, потому что не видела материалов дела», — добавила Наталья Фещик.
Тем временем «Миротворец» сообщает об идентификации одной из нападавших на Вербича при помощи системы распознавания лиц «Идентиграф».
«Национальная полиция опубликовала видео с камер наблюдения и объявила всеукраинский розыск правонарушителей. Результаты не заставили себя долго ждать: трое из нападавших были задержаны 6 мая 2018 года сотрудниками ДПСУ и УСБУ в Харьковской области при подготовке к переходу государственной границы Украины», — сообщает Роман Зайцев.
По информации «Миротворца», система распознавания лиц показала, что одна из нападавших на Вербича — Екатерина Лапинская.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ сообщили, кто организовал нападение на «киборга» Вербича.
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