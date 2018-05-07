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Шлемы для гвардейцев Ватикана будут печатать на 3D-принтере
Швейцарская гвардия Ватикана изменила своим многовековым традициям. Гвардейцы заменят свои металлические церемониальные шлемы на их пластиковые копии отпечатанные на 3D-принтере. Их намного удобнее носить, а кроме того они стоят около 800−900 евро за штуку — то есть в половину дешевле своих предшественников. Как сообщает издание The Local, новые шлемы разработал швейцарский инженер Петер Портманн.
Старейшая в мире армия мира, сохранившаяся до наших дней с 1506 года, включает в себя около ста гвардейцев, которые готовятся в швейцарских вооруженных силах и служат в Ватикане, охраняя Папу Римского. 6 мая были приведены к присяге 32 новобранца.
День 6 мая выбран не случайно — в этот день в 1527 году 147 гвардейцев погибли, защищая Папу Римского Климента VII во время захвата и разграбления Рима войсками императора Священной Римской империи Карла. Понтифику благодаря героизму гвардейцев удалось скрыться через тайный ход.
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