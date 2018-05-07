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В Польше трое украинцев могут получить 20 лет тюрьмы из-за наркотиков

В Польше троих граждан Украины обвиняют в участии в организованной преступной группе, занимающейся контрабандой наркотиков из стран Евросоюза в Россию. Об этом сообщает «Польское радио».

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По информации издания, обвинительный акт по этому делу был подан Подкарпатским отделением Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры г. Ряшева (Жешув) в Окружной суд Перемышля.

Прокурор Рафал Телюк сообщил, что обвиняются двое мужчин 39-ти и 46-ти лет и 34-летняя женщина, им грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанные будут отвечать за участие в организованной преступной группе, осуществляющей контрабанду большого количества гашиша из Испании через Польшу и Украину в Россию.

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Группа работала на территории Евросоюза, а также в Украине и РФ. Прокуратура также обвинила их в попытке вывоза из Польши в Украину 237 килограммов конопляной смолы общей стоимостью около 5 млн злотых — препарат в форме 250 прессованных кубиков был спрятан в специально сконструированных тайниках в порогах легковых автомобилей BMW X6 и BMW X5 на украинских номерных знаках.

По информации издания, контрабандистов задержали в феврале 2017 года на польско-украинской границе Корчевая-Краковец.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», муж Ким Кардашьян Канье Уэст признался, что подсел на наркотики после липосакции.