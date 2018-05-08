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Сэр Алекс Фергюсон вышел из комы
У самого титулованного тренера в истории мирового футбола (49 трофеев!) сэра Алекса Фергюсона, перенесшего операцию из-за кровоизлияния в мозг, наблюдаются первые признаки выздоровления, сообщает Daily Mail, ссылаясь на слова родственников легенды «Манчестер Юнайтед».
По информации издания, 76-летний шотландец по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии больницы Солфорда, но 7 мая он вышел из комы, «сидел и разговаривал со своими родственниками и друзьями».
Как сообщают близкие Фергюсона, возглавлявшего «МЮ» в 1986—2013 годах, операция прошла успешно и реакция организма на лечение вселяет осторожный оптимизм.
«Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будьте сильным, босс!» — написал в Twitter форвард «Реала» Криштиану Роналду, игравший под руководством Фергюсона в «МЮ».
«Продолжайте бороться, Босс. Направляем молитвы Кэти (супруге Фергюсона. — Авт.) и всей семье», — поддержал своего футбольного учителя в Instagram Дэвид Бекхэм.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Алекс Фергюсон был прооперирован после кровоизлияния в мозг.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”