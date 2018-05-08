Украинская молодежь должна знать всех своих героев, — Порошенко

Политика

Украинская молодежь должна знать всех героев, боровшихся за Украину на фронтах в разных частях мира. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю Дня памяти и примирения.

«Мы точно должны знать и помнить о всех, кто мужественно оборонял, кто бился в котлах и вырывался из них, кто форсировал Днепр, преодолевал Карпатские перевалы, уничтожал нацистов в рядах УПА! Украинская молодежь должна знать о всех подвигах украинских борцов на всех фронтах Второй мировой: в Британии, в Северной Африке, на пляжах Нормандии, на островах Тихого океана! Все они являются нашими героями!», — заявил он.

По его словам, Вторая мировая война очень дорого обошлась Украине.

«В эти дни мы чествуем борцов Украины, которые боролись и побеждали на разных землях и континентах и в разные времена. Во времена Второй мировой войны, войны самой кровавой в истории человечества, 8 тысяч братских могил появилось в Украине! У них вечным сном покоятся те, чьи души отлетели в страшном омуте смертельных боев, отступов, окружений, прорывов, котлов, в гестаповских тюрем, концлагерей, а также, на тернистых беженских путях. И очень важно открывать и переворачивать малоизвестные страницы истории!», — заявил Порошенко.

Он отметил, что очень важно укреплять связь поколений наших воинов.

«Мы видим четкие параллели между событиями того времени (Второй мировой войны. — Авт.) и современности», — заявил президент.

Порошенко призвал не праздновать военные праздники вместе со страной-агрессором.

«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Еще в 2014 году я положил конец странной традиции праздновать День защитника отечества в унисон со страной-оккупантом», — заявил он.

Президент поздравил всех защитников Украины, которые сейчас с оружием в руках обороняют нашу страну.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Порошенко принял решение перенести празднование дня пограничника на конец апреля, так как советская традиция праздновать день пограничника в день основания пограничных войск КГБ СССР неуместна.

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