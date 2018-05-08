Полярник Виталий Смаголь: «В Антарктиде играем в футбол чуть ли не по колено в снегу»

Общество

Покой им только снится

— Украинские полярники наблюдают за жизнью пингвинов прямо из окон своей станции «Академик Вернадский» (она расположена на острове Галиндез в восьми километрах от побережья Антарктиды), — рассказал «ФАКТАМ» участник завершившейся 22-й украинской зимовки в Антарктиде биолог Виталий Смаголь. — Дело в том, что пингвины совершенно не боятся людей — уверены, что враги у них есть только в воде (морские леопарды, касатки), а на суше им ничего не угрожает. Поэтому некоторые пары устраивают гнезда чуть ли не у стен нашей станции. Такое близкое соседство — палка о двух концах. С одной стороны, своего рода шоу: людям интересно наблюдать за этими птицами, отпускать шутки по поводу их поведения. С другой — гнездовья весьма сильно пахнут: пингвины подолгу высиживают яйца, все это время (извините за подробности) ходят под себя. Затем появляются птенцы и ведут себя подобным же образом. Так что аромат над колонией (всего на Галиндезе около 800 пар пингвинов) висит ядреный — словно в курятнике.

— Пингвинов не кольцуют из-за того, что в море толщина их лап уменьшается, а на суше вновь увеличивается, — продолжает Виталий Смаголь. - Поэтому кольца на их лапах надежно не закрепишь. Западные ученые придумали радиомаяки, которые клеятся с помощью эпоксидной смолы на спины пингвинов. В прошлом году биологи многих станций, расположенных на побережье Антарктиды и на ее островах (в том числе украинской), приняли участие в международной программе, по которой такие GPS-передатчики установили сотням пингвинов (каждый прибор стоит две тысячи долларов. — Авт.). Сигналы с них поступают на американские спутники. Таким образом отслеживаются пути миграции этих птиц по океану.

С тех пор минул год, и мы с моим коллегой Артемом Джулаем должны были разыскать часть пингвинов с радиомаячками и записать номера этих приборов. Поиск — дело непростое, а поимка птицы — не менее сложное. Ты можешь едва ли не вплотную подойти к пингвину, но взять его в руки — большая проблема. Весит он не более шести килограммов, однако силой обладает богатырской — комок натренированных мышц. Однажды пингвин врезал мне крылом по ноге. Это очень больно, проступил здоровенный синяк. Если бы удар пришелся по пальцу, скорее всего, был бы перелом. Так вот, вдвоем справиться с пингвином проблематично. А втроем — в самый раз. Один держит клюв, второй — туловище и крылья, а третий занимается GPS-передатчиком.

Третьим членом нашей группы был механик экспедиции Владимир Корж, ведь он окончил биологический факультет Харьковского национального университета имени Каразина. Владимир работает по инженерной специальности, но юношеская мечта изучать жизнь животных у него осталась. Поэтому отправлялся с нами на соседние острова обследовать колонии пингвинов и других птиц, лежбища морских котиков…

Мы с Артемом с удовольствием брали Владимира в наши вылазки еще и потому, что он хорошо разбирается в технике — если бы возникли неполадки с мотором лодки «Зодиак», он сумел бы подчинить. К счастью, в плаваниях обошлось без серьезных эксцессов, разве что один раз пришлось заночевать на острове Питерман (находится в десяти километрах от Галиндеза) из-за надвигавшегося шторма.

— Спали в палатке?

— Нет, там есть старая аргентинская станция. В ней давно никто не работает, но она поддерживается аргентинцами в хорошем состоянии, ее разрешено использовать как временный приют. Кстати, в первую украинскую зимовку в Антарктиде (1996−1997 годы) один из зимовщиков отправился в одиночку в домик Расмуссена — небольшую британскую спасательную базу, расположенную на материке, хотя это категорически запрещено. Сумел туда добрался на моторной лодке, а вот вернуться ему удалось только через полтора месяца — проливы забило льдами и выбраться было невозможно. Хорошо, что ему хватило запаса продуктов, хранящегося на подобные случаи в домике Расмуссена.

Плавание в проливах сейчас еще опаснее, чем 20 лет назад — в связи с глобальным потеплением все больше айсбергов и льдин откалываются от побережья Антарктиды. Ходить на «Зодиаках» на соседние острова мы начинаем в первых числах декабря (в это время в Южном полушарии наступает лето).



* На этот раз в экспедиции было поровну ветеранов-полярников и новичков. На фото в центре в светлом пиджаке начальник зимовки Виктор Лукьященко

— Глобальное потепление отразилось на природе Антарктиды?

— Безусловно. Мы, биологи, видим это, например, по тем же пингвинам, которые живут на Галиндезе. Традиционным для этих мест являлся холодолюбивый вид пингвинов Адели. Но из-за того, что за последние полвека среднегодовая температура там повысилась на четыре с половиной градуса (это очень много) в этот регион пришли папусские пингвины, традиционными для которых являются гораздо более теплые широты — район Фолклендских островов.

— Вы проводили подводные исследования?

- Этим занимались участники сезонной экспедиции, приезжавшей на период антарктического лета. А те, кто работал на станции целый год, купались в океане в самый разгар зимы — на главный праздник полярников Мидвинтер (середина зимы, отмечается в Антарктиде 22 июня). Для новичков такое купание обязательно, ведь оно считается посвящением в полярники. После прыжка в океан и возвращения на берег новоиспеченный полярник получает от начальника зимовки шуточный диплом, который дает право по возвращении в Украину сколько угодно… травить соленые байки об Антарктиде. Впрочем, в этот день купаются не только новички, но и ветераны. Это традиция, заведенная британцами — прежними хозяевами станции «Академик Вернадский» (раньше она называлась «Фарадей»).

Нужно сказать, что Мидвинтера полярники ждут с нетерпением: всем хочется праздника, ведь зима угнетает психику, как бы ты ни бодрился. Дни становятся совсем короткими — солнце появляется над горизонтом с 12 до 16 часов. Дневным светом это не назовешь — в течение четырех часов стоят сумерки. Затем наступает ночь на целых 20 часов.



* Виталий Смаголь сфотографировался рядом с пингвинами, ведь эти птицы совершенно не боятся людей

— На Мидвинтер проводится много соревнований, самое веселое из которых — прогнать мячик с помощью клюшки для гольфа от библиотеки на втором этаже до конца коридора на первом, — продолжает Виталий Смаголь. - Побеждает тот, кто справится с задачей и нанесет при этом наименьшее количество ударов по мячу. Много положительных эмоций приносит и такое состязание: между двумя старыми бочками кладут стремянку (она качается под ногами), ты должен пройти по ней и не упасть. Победителям достается баночка пива.

К тому же проводятся матчи по антарктическому футболу, настольному теннису, перетягиванию каната, дартсу, армрестлингу. Главным соревнованием считается футбол. Турнир продолжается несколько месяцев, а решающая игра назначается на Мидвинтер. На нашей зимовке было шестеро ветеранов и столько же новичков — как раз поровну для двух команд. Полем служит замерзшее озеро. Бегать по нему не скользко, поскольку оно засыпано изрядным слоем снега — бывает, чуть ли не по колено.

Кстати, когда в декабре на станцию начинают приходить туристические яхты и корабли, полярники устраивают игры с их командами. Зимовщики неизменно побеждают — сказывается опыт игры на нашем специфическом поле. Самое интересное, что среди гостей были даже профессиональные футболисты из Чили и Нидерландов. Но и они не сумели справиться с полярниками.



* Антарктический футбол — играть приходится в глубоком снегу

— А в вашем внутреннем чемпионате кто победил — ветераны или новички?

— Ветераны, конечно. За это полагался приз — горячительные напитки. Впрочем, их выпили все вместе за праздничным столом. Кстати, торжественные ужины устраиваются каждую субботу — эта давняя традиция, основанная британцами. Она напоминает каждому зимовщику о том, что нужно следить за внешним видом, например, не являться на обед в промасленной спецовке или робе, испачканной экскрементами пингвинов (улыбается). Британцы приходили на праздничный ужин во фраках, мы надеваем пиджаки.

— Что подавали на праздничный стол?

— Наш повар 27-летний Богдан Паламарчук, имеющий опыт работы в классных ресторанах Киева, потчевал нас тушеными свиными ребрышками, нежнейшей красной рыбой, тортами, кексами… Кстати, к середине зимы я порядком поправился — при росте 174 сантиметра весил 101 килограмм (обычно вешу на килограммов 15 меньше). Когда начался полевой сезон и мы занялись изучением колоний пингвинов на своем и соседних островах, я сбросил вес.



* Молодые участники зимовки устроили парад вышиванок

— Что меняется на станции с появлением туристов?

— Зимовщики ждут их с нетерпением — хочется увидеть новые лица. К первым туристам полярники внимательно присматриваются, затем подробно их обсуждают. Но когда яхты и корабли начинают приходить один за другим, ребята по возможности сторонятся гостей — на них нужно тратить время, а работать когда? Впрочем, туристов всегда есть кому встретить, все им рассказать и показать — начальник поручает это зимовщикам, свободно владеющим английским. Единственное ограничение — просим не являться на станцию людей с простудой. Ведь за многие месяцы зимовки иммунитет у полярников снижается.

— Как на станции организован быт?

- Там есть шесть спальных кубриков, каждый из которых рассчитан на четырех человек, но во время зимовки живут по двое. Впрочем, у многих появляется стремление иметь личное пространство, поэтому, например, врач нашей экспедиции, переселился к себе в кабинет (там есть кровать), отдельные спальни обустроили себе и другие ребята. Мы с коллегой Артемом Джулаем отлично уживались друг с другом, поэтому остались в кубрике. При этом у каждого из нас был свой личный рабочий офис.

Нужно понимать, что для поддержания нормальных бытовых условий на зимовке важно, чтобы работал дизель-генератор, который вырабатывает электричество для всех приборов и инженерных систем станции. На второе и третье по значимости места я бы поставил бесперебойную работу опреснителя воды и печки на кухне.



* На станции есть небольшая часовня. На Пасху капеллан экспедиции освятил в ней куличи



— Сколько алкоголя берут на зимовку?

— Двенадцать бутылок шампанского, литров 40 вина, немного водки, пиво — чтобы поставить на стол в праздники.

— Сигареты полярникам полагаются?

— Нет, каждый курящий обеспечивает ими себя сам. Кстати, многие заявляют, что на зимовке обязательно бросят курить, однако это мало кому удается. Более того, начинают курить те, кто до этого был равнодушен к сигаретам. Из Украины можно вывезти лишь два блока табачных изделий — 20 пачек. Поэтому запас на многие месяцы ребята закупают в Аргентине или Чили перед отплытием на корабле в Антарктиду. Некоторые ради экономии приобретают вместо сигарет табак или махорку и курят самокрутки.

— Зарплата украинских полярников по-прежнему остается самой низкой в Антарктиде?

— Оклады персонала станции (повара, системного механика, дизель-электрика, системного администратора связи) — около четырех тысяч гривен. У начальника зимовки — чуть больше. Ученым, участвующим в экспедиции, ставка от Национального научного антарктического центра не полагается — за ними остается зарплата в институтах и университетах, которые их командировали в Антарктиду. Нужно понимать, что основную часть доходов полярников составляют так называемые полевые выплаты (командировочные). Это порядка 600 евро в месяц. В сумме (полевые плюс оклад) получается в среднем по 650 евро ежемесячно на брата. Это действительно меньше, чем получают другие зимовщики в Антарктиде.

* Фото предоставлено Виталием СМАГОЛЕМ