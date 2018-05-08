Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Крымский адвокат заявил в полицию о похищении харьковчанина Стешенко

14:57 8 мая 2018   9
Крымский адвокат заявил в полицию о похищении харьковчанина Стешенко
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 8 мая, крымский адвокат Айдер Азаматов написал в полицию заявление о похищении харьковчанина Александра Стешенко, приехавшего в аннексированный Россией Крым 11 апреля.

Читайте также: В оккупированном Крыму бесследно исчез харьковчанин

«Направил заявление в полицию о похищении Стешенко Александра. Кстати, последнее место, где его видели и где он, собственно, и был похищен неизвестными, находится в 5 метрах от отделения полиции, куда и было подано заявление. Крадут прямо перед „носом“ у стражей порядка», — сообщил адвокат на своей страничке в Facebook.

Напомним, что харьковчанин исчез во второй раз после того, как 24 апреля его обнаружили в спецприемнике для административно задержанных, где он находился якобы за курение на вокзале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александра Стешенко, задержанного ФСБ России после пересечения админграницы с анексированным РФ Крымом, вывезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказания, в неизвестном направлении.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины