Крымский адвокат заявил в полицию о похищении харьковчанина Стешенко

Украина

Во вторник, 8 мая, крымский адвокат Айдер Азаматов написал в полицию заявление о похищении харьковчанина Александра Стешенко, приехавшего в аннексированный Россией Крым 11 апреля.

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«Направил заявление в полицию о похищении Стешенко Александра. Кстати, последнее место, где его видели и где он, собственно, и был похищен неизвестными, находится в 5 метрах от отделения полиции, куда и было подано заявление. Крадут прямо перед „носом“ у стражей порядка», — сообщил адвокат на своей страничке в Facebook.

Напомним, что харьковчанин исчез во второй раз после того, как 24 апреля его обнаружили в спецприемнике для административно задержанных, где он находился якобы за курение на вокзале.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Александра Стешенко, задержанного ФСБ России после пересечения админграницы с анексированным РФ Крымом, вывезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказания, в неизвестном направлении.