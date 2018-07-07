Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер все еще муж и жена! (фото)

Шоу-бизнес

В субботу, 7 июля, стало известно, что Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер до сих пор являются мужем и женой. Их бракоразводный процесс длится уже семь лет! Американский сайт TMZ с иронией подчеркивает, что это расставание может попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самое долгое в истории.

Мария Шрайвер является представительницей могущественного клана Кеннеди

Напомним, Мария Шрайвер подала на развод 1 июля 2011 года после того, как узнала, что у Арнольда Шварценеггера есть внебрачный сын Джозеф Баена. Матерью мальчика является домработница Марии и Арни, которая работала в их семье много лет. Шварценеггер признался жене, что эта женщина была его любовницей. Джозеф — ровесник Кристофера, младшего из четверых детей Марии и Арни. Жена и любовница Шварценеггера забеременели от него практически одновременно с незначительной разницей в несколько дней. Баена продолжала работать, будучи беременной. Мария часто делилась с ней тем, как протекает ее беременность, не догадываясь, что домработница тоже ждет ребенка от Шварценеггера.

TMZ отмечает, что столь долгий развод трудно объяснить обычными причинами. Мария и Арни сразу договорились, что опека над детьми будет общей. На тот момент несовершеннолетними были только Патрик и Кристофер. Сейчас даже младшему сыну уже 20 лет. Так что дети не могут являться препятствием.

Мария Шрайвер с детьми

Имущественные разногласия тоже вряд ли имеют место. Брачный контракт Арни и Мария не заключали. Они поженились в 1986 году. По законам штата Калифорния, в случае отсутствия брачного контракта все имущество супругов — движимое и недвижимое — делится пополам. Поэтому за семь лет с момента подачи Марией заявления о разводе его уже давно должны были рассмотреть.

Остается только один ответ, считает TMZ. Арнольд не стремился разводиться. Он попросил у жены прощения и призывал к примирению. В 2011 году Мария гневно отвергла эти призывы. Однако прошло время, и она уже не стремится ускорить развод. По всей видимости, 62-летняя Шрайвер и 70-летний Шварценеггер останутся супругами хотя бы на бумаге, пока смерть не разлучит их…

Напомним, в марте 2018 года актеру сделали экстренную операцию на открытом сердце.