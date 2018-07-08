В Черном море — корабли НАТО

Украина

В акваторию Черного моря вошел флагманский корабль ВМС США USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Sea Breeze-2018.

«USS Mount Whitney рад вернуться в Черное море. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с нашими партнерами в регионе для построения отношений, которые будут способствовать миру и экономической стабильности в регионе и на планете», — отмечается в сообщении пресс-служба командования Шестого флота ВМС США.

Приводятся слова командира корабля Роберта Агилара: «Присутствие Mount Whitney обеспечит уверенность наших партнеров и союзников в нашей приверженности морской безопасности и общим интересам».

Накануне в Черное море также вошел ракетный эсминец USS Porter DDG78. В Одессе он ошвартовался у 16-го причала морского пассажирского комплекса.

Кроме американских коллег в Украину прибудут корабли ВМС Румынии и Турции, молдавские и грузинские морские пехотинцы, отряды специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады.

По информации пресс-центра командования ВМС ВС Украины, украинско-американские учения планируются с 9 по 21 июля в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

Украину на «Си Бриз- 2018» будут представлять около трех десятков кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих. Кроме ВМС Украины и Шестого флота США в маневрах примут участия корабли, субмарины и подразделения стран-членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

«В этом году целью учений станет отработка управления силами морского, воздушного и наземного компонентов непосредственно с моря, — отмечают в командовании украинских ВМС. — На борту американского штабного корабля USS Mount Whitney разместится морское командование ВМС Украины, чтобы получить практический опыт планирования и управления операций по стандартам НАТО. Торжественная церемония открытия учений состоится 9 июля».

Справка. Украинско-американские учения серии «Си Бриз» проводятся ежегодно с 1997 года в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины» от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в НАТО поздравили команды, вышедшие в полуфинал ЧМ-208 — все они представляют страны Альянса.