Дети в пещере: пока удалось спасти только четверых мальчишек

Мир

В воскресенье, 8 июля, власти Таиланда уточнили информацию по спасению юных футболистов, которые оказались в подземной ловушке в пещерах Тхам Луанг Нанг Нон. Первоначально сообщалось, что удалось вывести на поверхность шестерых мальчишек.

Однако это были данные, предоставленные Thai Public Broadcast Service. Позже последовало официальное сообщение. Оказалось, что планировалось вывести 8 июля на поверхность половину ребят. Но, на самом деле, смогли спасти пока только четверых. Еще восемь мальчиков и их тренер остаются в пещере на глубине 800 метров. Спасательная операция возобновится 9 июля.

Ее пришлось прервать, потому что дайверы не рассчитали с количеством кислородных баллонов. Они расставлены на протяжении всего маршрута. Но в воскресной операции принимали участие 90 ныряльщиков! Причем только 40 из них — это тайские «морские котики». Остальные 50 — волонтеры-иностранцы, все опытнейшие дайверы, умеющие работать в пещерах.

Вернуться за оставшимися детьми они смогут только через 10−12 часов. Это время необходимо для пополнения запасов кислорода. Напомним, ранее один из дайверов — бывший тайский «морской котик» — умер, возвращаясь из пещеры. Ему не хватило кислорода.

Юные футболисты и их 25-летний тренер пропали без вести в пещерах 23 июня. Их обнаружили два британских дайвера на десятые сутки. На момент вывода четырех ребят группа провела под землей почти 16 суток.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», спасенных детей отправили военным вертолетом в главную больницу провинции Чианграй.

Ожидалось, что мальчиков выведут примерно в 17.00 по киевскому времени. Однако получилось так, что первый ребенок оказался на поверхности в 13.40. Примерно через 20 минут дайверы вывели второго. Затем последовала пауза. Третьего и четвертого передали медикам, дежурившим у выхода из пещеры между 15.40 и 15.50.