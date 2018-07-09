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На авто в «Тоннель любви» пустят только за деньги
С 16 июля въезд в популярную у украинцев зону отдыха «Тоннель Любви» (поселек Клевань, Ривненская область) станет платным.
Об этом сообщили в Клеванском поселковом совете.
Будут действовать следующие расценки:
- Въезд на автотранспорте пассажировместимостью от 1 до 5 человек — 20 гривен за транспортное средство;
- Въезд на автотранспорте пассажировместимостью от 6 до 20 человек — 50 гривен за транспортное средство;
- Въезд на автотранспорте пассажировместимостью от 21 и более — 100 гривен за транспортное средство.
При этом сообщается, что для велосипедистов и пешеходов посещение туристической зоны останется бесплатным. Также не нужно будет платить за проезд и проход местным жителям и участникам АТО (ООС).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на границе Львовской и Закарпатской областей открыт первый железнодорожный тоннель, построенный в независимой Украине.
Фото из Википедии
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”