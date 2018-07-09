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Украину на «Славянском базаре» представит Мила Нитич
Международный конкурс эстрадной песни «Славянский базар» стартует в Витебске (Беларусь) 17 июля. Украину в этом году представит популярная певица Мила Нитич. 27-летняя артистка рассказала, что сейчас активно готовится к конкурсу, ее график расписан по минутам.
— Последняя неделя перед вылетом из Украины просто адская. Весь день полностью расписан, нет времени на отдых. Еще даже платья не дошили, — рассказала Мила Нитич официальному сайту «Славянского базара». — Для фестиваля я подготовила две песни — «Червона Рута» и «Маладе». Для меня конкурс — это опыт, у меня есть желание испытать себя на прочность. После «Новой волны» мне ничего не страшно. Кроме того, больше семи лет я не принимала участия в подобных конкурсах.
Напомним, на международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале Мила покорила публику и получила специальный приз от Аллы Пугачевой.
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В этот раз Мила решительно настроена на победу. Готовиться к конкурсу в Витебске ей помогает друг, певец Влад Сытник, одержавший победу в прошлом году.
— Главное, ни с кем не ссориться и следовать своей цели! — раскрыла свой секрет Мила Нитич.
Завершится «Славянский базар» 20 июля, тогда и станет известно имя победителя.
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