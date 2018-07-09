Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Масштабный сбой в "ПриватБанке": система отказалась принимать карты к оплате

22:30 9 июля 2018   225
приватбанк
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером 9 июля в «ПриватБанке» случился масштабный сбой в работе сети POS-терминалов и банкоматов. В торговой сети клиенты столкнулись с тем, что их карты не принимаются к оплате системой. В банке говорят, что проблемы были вызваны аварией на магистральных каналах связи.

Для сервисов эквайринга и банкоматов банка были подключены резервные каналы связи. В течение часа работа сервисов была восстановлена. Как сообщила руководитель пресс-службы банка Инна Музычук, по состоянию на 22.00 все операции по пластиковым картам проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются по графику.

Напомним, ранее СБУ предупредила об угрозе мощной кибератаки.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины