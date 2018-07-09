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Масштабный сбой в "ПриватБанке": система отказалась принимать карты к оплате
Вечером 9 июля в «ПриватБанке» случился масштабный сбой в работе сети POS-терминалов и банкоматов. В торговой сети клиенты столкнулись с тем, что их карты не принимаются к оплате системой. В банке говорят, что проблемы были вызваны аварией на магистральных каналах связи.
Для сервисов эквайринга и банкоматов банка были подключены резервные каналы связи. В течение часа работа сервисов была восстановлена. Как сообщила руководитель пресс-службы банка Инна Музычук, по состоянию на 22.00 все операции по пластиковым картам проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются по графику.
Напомним, ранее СБУ предупредила об угрозе мощной кибератаки.
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