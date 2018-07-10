Президент Еврокомиссии рассказал о росте торговли между Украиной и ЕС

Украина

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что двусторонняя торговля между Украиной и ЕС выросла за последний год почти на 25%. Об этом он сказал в ходе двадцатого саммита Украина-ЕС, говорится в сообщении администрации президента.

«Количество украинских компаний, экспортирующих товары в ЕС постоянно растет более чем на 40% с 10 до более чем 14 тыс.»,— сказал он.

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Также президент ЕК выразил удовлетворение прогрессом, который произошел за последние 4 года.

«Мы достигли большого прогресса чем за предыдущие 20 лет. Благодаря усилиям Президента Украины мы достигли безвизового режима в 2017 году. Я рад, что более полумиллиона граждан Украины уже воспользовались этой возможностью. Это сближает наши народы. Это еще раз доказывает, что украинцам можно доверять»,— сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на саммите было подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении средств на повышение безопасности автомобильных дорог.