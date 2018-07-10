Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Президент Еврокомиссии рассказал о росте торговли между Украиной и ЕС

6:22 10 июля 2018   12
Саммит Украина-ЕС
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что двусторонняя торговля между Украиной и ЕС выросла за последний год почти на 25%. Об этом он сказал в ходе двадцатого саммита Украина-ЕС, говорится в сообщении администрации президента.

«Количество украинских компаний, экспортирующих товары в ЕС постоянно растет более чем на 40% с 10 до более чем 14 тыс.»,— сказал он.

Читайте также: Юнкер: безвизовый режим с ЕС доказал, что украинцы заслуживают доверия

Также президент ЕК выразил удовлетворение прогрессом, который произошел за последние 4 года.

«Мы достигли большого прогресса чем за предыдущие 20 лет. Благодаря усилиям Президента Украины мы достигли безвизового режима в 2017 году. Я рад, что более полумиллиона граждан Украины уже воспользовались этой возможностью. Это сближает наши народы. Это еще раз доказывает, что украинцам можно доверять»,— сказал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на саммите было подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о выделении средств на повышение безопасности автомобильных дорог.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины