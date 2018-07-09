Юнкер: безвизовый режим с ЕС доказал, что украинцы заслуживают доверия

Политика

Безвизовый режим между Украиной и ЕС не имел негативных последствий для Евросоюза, и это доказывает, что украинцы заслуживают доверия. Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита Украина-ЕС.

Он напомнил, что полмиллиона украинцев воспользовались возможностью безвизовых поездок в Европу.

«Безвизовый режим с Украиной работает без каких-либо проблем. Люди возвращаются в определенное время, поэтому на нас это не произвело никакого негативного влияния. Это лишний раз доказывает, что украинцы заслуживают доверия», — заявил Юнкер.

Он отметил, что безвизовый режим объединяет людей и народы.

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Слова Юнкера подтверждены в совместном заявлении, принятом на саммите Украина — ЕС 9 июля в Брюсселе.

Согласно приведенным в нем данным, безвизовым режимом с ЕС за первый год воспользовались 555 тысяч граждан Украины. При этом пограничным агентством Евросоюза Frontex было отказано во въезде всего лишь 44 тысячам граждан Украины

Саммит также приветствовал результаты, достигнутые во время имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и подтвердил обязательства по ускорению этого процесса.

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Среди сфер по адаптации украинского законодательства к правовым нормам в ЕС особенно отметили рынок цифровых технологий, сотрудничество в сферах таможни, энергетики для обеспечения экономического роста, создания рабочих мест и дальнейшего развития торговли.

Лидеры также приветствовали реализацию в Украине многих реформ, особенно пенсионной и в сфере здравоохранения, направленных на улучшение стандартов жизни людей.

«Надлежащий прогресс был достигнут в проведении структурных реформ в сферах децентрализации, государственного управления, а также государственных закупок и окружающей среды», — констатируется в заявлении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Саммите положительно оценили принятие Украиной закона о национальной безопасности.