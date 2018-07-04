10 июля 2018

Все сложнее и сложнее стало находить в Киеве интересные фарфоровые работы. Все реже и реже на еженедельных встречах коллекционеров можно увидеть что-нибудь стоящее. Или хотя бы просто интересное. Все чаще и чаще приходится вспоминать прежние годы, когда на так называемых слетах, которые проводятся в Киеве в каждую последнюю субботу месяца, можно было увидеть столько всего, что порой глаза разбегались…

Кстати, должен заметить, что подобная тенденция в последнее время наблюдается не только у нас. Бывая периодически в европейских столицах и стараясь посещать места, которые прежде были настоящими ''Клондайками'' для коллекционеров фарфора, замечаю, насколько заметно и там измельчал поток интересных изделий. Сейчас, я вам скажу, найти интересную вещь на антикварных рынках в Вене, Лондоне, Париже, Барселоне или Мюнхене случается крайне редко. А ходить по богемным антикварным салонам, где выставлены работы, стоимость которых перекупщиками увеличена в десятки раз, — удел толстосумов, редко задумывающихся над реальной ценой раритета. Такие покупатели привыкли делать приобретения, особо не задумываясь ни над ценой, ни над ценностью. Понравилось — купил. Разонравилось — продал. Или подарил. Какая разница, если ни душой к работе прикипеть не успел, ни длительный увлекательный процесс поиска, находки, выторговывания и следующего за всем этим восторженного наслаждения приобретенной с таким трудом красотой им, как правило, почти не знакомы. В отличие, скажем, от коллекционеров, по-настоящему влюбленных в предметы своего обожания и не собирающихся с таким трудом найденное изделие потом ни дарить, ни тем более продавать ''с наваром''.

Эту удивительно нежную и хрупкую композицию, созданную старыми французскими мастерами, я купил несколько месяцев назад в Киеве. У моих, как я их называю, испанских друзей украинского происхождения. Мне очень нравится эта статуэтка, занявшая словно для нее предназначавшееся местечко в редакторском кабинете на работе. Мне нравится видеть, как ее восхищенно рассматривают мои коллеги и гости редакции, посещающие этот кабинет, давно уже превратившийся в филиал нашего будущего музея. ''У меня к вам в связи со всем этим только один вопрос.- написала мне недавно одна из моих фейсбуковских подписчиц. — Где вы всю эту красоту храните?'' Ничуть не кривя душой, я ей ответил: ''А я работы из своей коллекции не храню. Я их созерцанием наслаждаюсь сам, делясь этим наслаждением с коллегами и друзьями…''

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И побольше возможностей для наслаждения красотой, которой можно делиться с близкими вам людьми. Как всегда, искренне ваш.

