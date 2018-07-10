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Глава Госпогранслужбы объяснил, как Украине избежать наплыва беженцев с Ближнего Востока
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил о том, что в ближайшее время наша страна может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов. Об этом сказал в комментарии агентству «Укринформ».
«Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в наше государство любым способом»,— сказал он.
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Цигикал объяснил, что ныне страны ЕС существенно усиливают противодействие незаконной миграции и, соответственно, состоится переориентирование этих потоков на другие направления, в том числе и в Украину.
«Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути пытаются попасть в Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС», — отметил он.
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Также глава ГПСУ уточнил, что речь идет преимущественно о выходцах из Африки и Ближнего Востока.
В связи с этим Цигикал считает, что Украине нужно усиливать миграционное законодательство и криминализировать ответственность за незаконное пересечение государственной границы. Кроме того, заметил он, правоохранительным органам нужно детально отработать аспекты взаимодействия относительно предупреждения попадания незаконных мигрантов в страну и усилить инженерное обустройство границы.
«Это — комплексный вопрос, который касается всех участников сектора национальной безопасности и обороны», — считает Цигикал.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», лидеры стран Евросоюза договорились о единой политике в отношении беженцев.
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