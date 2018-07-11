Митинг "евроавтомобилистов": зажжены шашки, полиция усилила охрану (фото)

Происшествия

Акция протеста в Киеве, организованная владельцами автомобилей на еврономерах, продолжается, но участники сменили локацию. После митинга у Верховной Рады недовольные автовладельцы пришли протестовать к Кабинету министров. Проезд по центру Киева по-прежнему заблокирован.

Полиция усилила охрану в правительственном квартале. За порядком следят как полицейские, так и бойцы Национальной гвардии Украины. Пока акция проходит без нарушений. Единственным инцидентом стало зажжением дымовых шашек на площади Конституции, вследствие чего территория перед Верховной Радой оказалась полностью задымленной.

Согласно данным организаторов, митинговать приехали 10 тыс. автомобилей и 20 тыс. человек. По данным полиции Киева, в протестах участвуют около двух тысяч человек под Кабмином и еще 2,5 тыс. под Верховной Радой.

Напомним, митингующие требуют от правительства отменить утвержденные изменения в правила оформления товаров на границе, а от Верховной Рады — принять изменения в законодательную базу. Новшества призваны «сделать растаможку автомобилей доступной каждому украинцу».

Фото npu.gov.ua