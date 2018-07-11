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Митинг "евроавтомобилистов": зажжены шашки, полиция усилила охрану (фото)

12:50 11 июля 2018   150
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Инф. «ФАКТОВ»

Акция протеста в Киеве, организованная владельцами автомобилей на еврономерах, продолжается, но участники сменили локацию. После митинга у Верховной Рады недовольные автовладельцы пришли протестовать к Кабинету министров. Проезд по центру Киева по-прежнему заблокирован.

Полиция усилила охрану в правительственном квартале. За порядком следят как полицейские, так и бойцы Национальной гвардии Украины. Пока акция проходит без нарушений. Единственным инцидентом стало зажжением дымовых шашек на площади Конституции, вследствие чего территория перед Верховной Радой оказалась полностью задымленной.

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Согласно данным организаторов, митинговать приехали 10 тыс. автомобилей и 20 тыс. человек. По данным полиции Киева, в протестах участвуют около двух тысяч человек под Кабмином и еще 2,5 тыс. под Верховной Радой.

митинг

Напомним, митингующие требуют от правительства отменить утвержденные изменения в правила оформления товаров на границе, а от Верховной Рады — принять изменения в законодательную базу. Новшества призваны «сделать растаможку автомобилей доступной каждому украинцу».

Фото npu.gov.ua

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