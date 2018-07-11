- 14:55 Ответ Кремля на "Джавелины": боевики на Донбассе получают сверхсовременные ПТРК "Штурм-С"
- 14:52 Дело Бабченко: у подозреваемого организатора убийства арестовали машины и квартиры
- 14:47 Якщо не наведуть лад з нерозмитненими авто, завтра на акції протесту вийдуть контрабандисти, — Геннадій Гребньов
- 14:31 79-летняя старушка трое суток не могла выбраться из 30-метрового оврага
- 14:31 Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений чернобыльцам
- 14:29 Украинцев просят не ехать в Польшу через Ягодин
- 14:26 Почему детям отменили повторную прививку от туберкулеза
- 14:25 Ярмоленко сменил «Боруссию» на английский «Вест Хэм»
- 14:16 Грозы, град и шквалы: в пяти областях страны объявлено штормовое предупреждение
- 14:13 На Полтавщине в гараже обнаружили трех человек без признаков жизни
Популярный украинский артист готовит прощальный тур
Популярный украинский артист Андрей Данилко объявил о том, что собирается закрывать свой проект Верка Сердючка. Однако перед этим Верка проедется с большим туром по всей Украине. Последнее выступление Сердючки на сцене перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. Вместе с Веркой и ее Мамой в Южную Пальмиру приедет коллектив из 20 человек.
— Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе.
Читайте также: Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей
Сердючка представит свое шоу на Летней сцене, которую специально сооружают на морском вокзале. Концертная площадка будет работать все лето, на ней выступят более сорока популярных артистов, среди которых: Тина Кароль, Томан Андерс, Лайма Вайкуле, «Песняры»… Монтаж грандиозной сцены идет в круглосуточном режиме. На площадку, где смогут собраться до 3000 зрителей, доставлено более 325 тонн техники!
Ранее"ФАКТЫ" рассказывали о том, что известный украинский артист Андрей Данилко собирается вернуться на сцену в образе Верки Сердючки.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”