Популярный украинский артист готовит прощальный тур

Шоу-бизнес

Популярный украинский артист Андрей Данилко объявил о том, что собирается закрывать свой проект Верка Сердючка. Однако перед этим Верка проедется с большим туром по всей Украине. Последнее выступление Сердючки на сцене перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. Вместе с Веркой и ее Мамой в Южную Пальмиру приедет коллектив из 20 человек.

— Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Данилко. — Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник! Кстати, кроме известных песен, Верка подготовила несколько новых композиций, премьера которых состоится именно в Одессе.

Читайте также: Олег Винник собрал под открытым небом более 150 тысяч зрителей

Сердючка представит свое шоу на Летней сцене, которую специально сооружают на морском вокзале. Концертная площадка будет работать все лето, на ней выступят более сорока популярных артистов, среди которых: Тина Кароль, Томан Андерс, Лайма Вайкуле, «Песняры»… Монтаж грандиозной сцены идет в круглосуточном режиме. На площадку, где смогут собраться до 3000 зрителей, доставлено более 325 тонн техники!

Ранее"ФАКТЫ" рассказывали о том, что известный украинский артист Андрей Данилко собирается вернуться на сцену в образе Верки Сердючки.