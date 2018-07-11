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Кабмин изменил порядок выдачи удостоверений чернобыльцам
Кабинет министров Украины ввел новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и в результате других ядерных аварий и испытаний, учений с применением ядерного оружия. Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, говорится в сообщении пресс-службы на сайте правительства.
Согласно сообщению, документ предусматривает создание региональных комиссий по определению статуса пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, что должно обеспечить единый подход к рассмотрению ими документов и принятия обоснованных решений для определения и подтверждения соответствующего статуса.
Кроме того, утверждены новые образцы бланков удостоверений для пострадавших граждан, отнесенных к категории 1.
В них, в частности, предусмотрено разграничение по категориям «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и «Потерпевший от Чернобыльской катастрофы».
Кроме того, вводятся новые образцы бланков удостоверений для лиц, которые участвовали в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях и учениях с применением ядерного оружия (категория 1, 2 или 3) и пострадали от радиационного облучения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине заявили о том, что нелегальные сталкеры в зоне ЧАЭС подвергают свою жизнь опасности.
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