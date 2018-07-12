Стрельба в центре Одессы: ранены двое парней (фото)

Происшествия

12 июля активисты общественной организации «Самооборона Майдана Одессы» задержали в центре города злоумышленника, ранившего из травматического пистолета двух человек, в том числе несовершеннолетнего.

Инцидент произошел около 05.00 возле памятника Воронцову на Соборной площади.

По информации организации, активисты дежурили возле мемориальной доски, установленной в честь украинских патриотов, погибших 2 мая 2014 года во время массовых акций протеста. Это связано с тем, что вандалы недавно осквернили памятный знак.

«Активисты обратили внимание на шум на Соборной площади — это были гости из Днепра, они катались на скейтах. Затем раздались выстрелы», — рассказали в организации.

Прибывшие на место происшествия общественники увидели группу молодых людей, двое из них были ранены. По предварительным данным, один из потерпевших получил ранение в область брюшной полости, другой — плеча.

Активисты задержали вооруженного злоумышленника и передали полиции. Пострадавшим оказали необходимую помощь.

По словам советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской (рядом с Соборной площадью) активисты стали свидетелями того, как неизвестный несколько раз выстрелил в группу молодых людей, катавшихся на скейтах возле памятника Воронцову.

«Двое из ребят получили телесные повреждения, один из них оказался несовершеннолетним», — сказал Форостяк.

Подозреваемый доставлен в Портофранковское отделение полиции. Полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в центре Одессы произошла потасовка со стрельбой.