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Поранений на полігоні солдат спростовує, що причиною вибуху було подвійне заряджання, — Родіон Шовкошитний
Відомий український волонтер і блогер на своїй сторінці в Facebook пропонує дочекатися офіційних висновків експертизи.
«Утримувався від реакції від початку, адже не був на місці і не мав достатньої інформації. Але це дивна історія. Такою її робить поява на місці і вирок поперед всіх такого собі Павловського.
Для мене Павловський — злодій, наприклад. Пам'ятаю, як він завод намагався збанкрутувати в Одесі в 2016 році. З Юрою Бірюковим ми довго про це говорили. Що. Хто. Як. Зараз він разом з ним їздить. Тоді була внутрішня боротьба в МО, і так, мабуть, було треба. Про схеми з паливом можна довго казати ще. Тоді його вже всі захищали. Зараз, тобто, все різко змінилось і Павловський поважний експерт.
Але є один ключовий момент. «Ні, це не може бути подвійне заряджання. Я чітко бачив вихід першої міни під час першого пострілу. Після того командир перевіряв канал ствола», — це слова пораненого солдата. Розумієте, так?
Хотілося би додати «давайте зачекаємо висновків експертизи», та про самих експертів дуже добре написано в статті, а всі ЗМІ вже написали про подвійне заряджання зі слів Павловського".
Фото Facebook Родіона Шовкошитного
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”