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В Крыму огласили приговор "украинскому диверсанту" Панову
В Крыму вынесли приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Евгению Панову — жителя Энергодара приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает Громадське радіо.
Панова признали виновным по всем выдвинутым ему обвинениям — в подготовке диверсии, незаконном приобретении и сбыте оружия и боеприпасов, а также в контрабанде оружия массового поражения.
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Присутствовавшая на заседании суда мать Евгения Вера Котелянец пожелала «судьям», чтобы «Бог дал им то, что они заслуживают».
Напомним, выступая в суде с последним словом, Панов выразил уверенность, что его судят по политическим мотивам.
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“ Одесская семья: – Софа, прошу тебя, не устраивай новую сцену! В моем возрасте уже нет сил мириться по несколько раз за вечер! ”