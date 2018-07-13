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Украина

В Крыму огласили приговор "украинскому диверсанту" Панову

11:05 13 июля 2018   86
Евгений Панов
Инф. «ФАКТОВ»

В Крыму вынесли приговор фигуранту дела «украинских диверсантов» Евгению Панову — жителя Энергодара приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает Громадське радіо.

Панова признали виновным по всем выдвинутым ему обвинениям — в подготовке диверсии, незаконном приобретении и сбыте оружия и боеприпасов, а также в контрабанде оружия массового поражения.

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Присутствовавшая на заседании суда мать Евгения Вера Котелянец пожелала «судьям», чтобы «Бог дал им то, что они заслуживают».

Напомним, выступая в суде с последним словом, Панов выразил уверенность, что его судят по политическим мотивам.

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