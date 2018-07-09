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"Не в чем оправдываться, ничего не нарушал", — "крымский диверсант" Панов выступил с последним словом
В Крыму подконтрольный Кремлю «верховный суд» готовится вынести приговор «украинскому диверсанту» Евгению Панову. Его обвиняют в планировании диверсий на гражданских и военных объектах в Крыму. Сторона обвинения считает, что вина подсудимого полностью доказана. Обвинители запросили для Панова 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.
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Панов, выступая на процессе с последним словом, выразил уверенность, что его судят по политическим мотивам. «Мне не в чем оправдываться. Я никаких законов не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. При таких обстоятельствах вменяемого преступления — меня необходимо расстрелять», — заявил он. Оглашение приговора назначено на 13 июля.
Как отмечает Крымская правозащитная группа, на суд не пустили мать подсудимого Веру Котелянец, специально приехавшую поддержать сына.
В деле Евгения Панова были зафиксированы пытки, психологическое давление, фальсификацию доказательств, препятствование работе адвокатов, нарушение права на справедливый суд.
Напомним, конкретно Панова обвиняют в том, что он якобы планировал диверсию на водоснабжающем предприятии. Еще одним заданием группы «диверсантов» якобы был подрыв самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С1».
Фото Крымская правозащитная группа/Facebook
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