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Российские тюремщики заявили об "удовлетворительном состоянии здоровья" Сенцова
Состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте РФ.
По информации пресс-службы совета, Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии.
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Также отмечается, что «ежедневно Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений».
Помимо этого отмечается, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано.
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При этом в Совете указывают, что председатель СПЧ Михаил Федотов направил соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.
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“ Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.”