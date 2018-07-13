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Украина

Российские тюремщики заявили об "удовлетворительном состоянии здоровья" Сенцова

18:33 13 июля 2018   25
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Состояние здоровья украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом говорится в сообщении Совета по правам человека при президенте РФ.

По информации пресс-службы совета, Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии.

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Также отмечается, что «ежедневно Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений».

Помимо этого отмечается, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано.

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При этом в Совете указывают, что председатель СПЧ Михаил Федотов направил соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

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