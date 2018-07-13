Коллапс в метро Киева: повышение цен на проезд вызвало огромные очереди

Украина

В связи с тем, что в Киеве с 14 июля начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте, в пятницу, 13 июля, возле касс столичной «подземки» образовались огромные очереди (на фото — станция метро «Героев Днепра»). На некоторых станциях закончились бесконтактные карточки. А автоматы по продаже жетонов не работают, поэтому даже люди, которым нужен один жетон для проезда, вынуждены стоять в очереди по полчаса.

Все потенциальные пассажиры подземки пытались успеть купить проездные по старой цене, сэкономив на этом определенную долю средств.

«В Киеве с 14 июля начнут действовать новые тарифы на перевозку пассажиров в городском пассажирском транспорте. Подорожают цены на проезд в метро с 5 до 8 гривен за поездку»,— говорится в сообщении пресс-службы Киевского метрополитена.

Перед общей тенденцией «купить наперед» не устояла даже пресс-секретарь киевского метрополитена Наталка Макогон: она еще раз напомнила своим подписчикам в Facebook, что сегодня пополнить карту еще можно по 4,50 гривен за поездку, а уже завтра будет стоить 6,50 гривен.

Также она напомнила, что «Киевский метрополитен» в очередной раз переходит с синих жетонов на зеленые. Один жетон можно будет обменять в любой кассе, два и больше — в сервисных центрах на станциях «Майдан Незалежности», «Дорогожичи», «Политехнический институт», «Дарница» (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных. Жетоны можно будет обменять без доплаты до конца августа. С 1 сентября синие жетоны не будут подлежать обмену и деньги за них не вернут.

Объективности ради отметим, что накануне повышения были попытки киевлян противодействовать этому явлению: так, 12 июля с протестом возле Киевской городской администрации собрались пенсионеры, студенты, сотрудники КП «Киевпасстранс» и КП «Киевский метрополитен». Позже активисты пытались прорваться на сессию КГГА, на которой рассматривалось решение о подорожании проезда в городском наземном и подземном транспорте. Кроме того, на самом пленарном заседании также не обошлось без эксцессов — там подрались депутаты.

В то же время в четверг вечером, несмотря на разгоревшиеся «тарифные страсти» в Киевраде, в КГГА сообщили, что распоряжение о подорожании проезда в транспорте подписано мэром и с субботы вступает в силу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Киева Виталий Кличко обосновал повышение цен на проезд в общественном транспорте столицы. Он заверил, что полученные средства пойдут на закупку нового транспорта, зарплаты работникам и развитие этой отрасли.

* Фото Владимира СОРОКОЛАТА, «ФАКТЫ»