Украина

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила о том, что она объявляет бессрочную голодовку после решения Шевченковского районного суда Киева оставить ее под арестом до сентября. Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

«В знак протеста против произвола судей и прокуроров Надежда Савченко объявила бессрочную голодовку», — говорится в тексте документа, который от лица Савченко разместила в соцсети ее команда.

В документах суда, которые опубликованы на странице, сказано, что срок ее ареста продлен до 10 сентября 2018 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шевченковский районный суд Киева вечером 13 июля продлил срок содержания под стражей без возможности внесения залога народному депутату Украины Надежде Савченко.

13 июля в полночь истекал срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, которую ранее суд избрал для Савченко. Ходатайство о продлении меры пресечения Савченко рассматривалось несколько дней.

Также напомним, что в марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая. Впоследствии суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.

22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Ранее сообщалось, что Надежде Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «приготовление к преступлению», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористический акт», «создание террористической группы или террористической организации», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ «Майорское» при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Сама нардеп ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь «политическую провокацию».