Суд продлил арест Надежды Савченко на 2 месяца

Украина

Шевченковский районный суд Киева вечером 13 июля продлил срок содержания под стражей без возможности внесения залога народному депутату Украины Надежде Савченко. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Решение судьи на заседании заглушили звуки криков «позор» со стороны более десятка сторонников Савченко в зале суда, которые утверждали, что суд нельзя считать правомочным, так как он «ушел в совещательную комнату не заслушав доводы защиты и заявление об отводе адвокатов». Также сторонники нардепа вызвали в зал суда полицию.

Перед этим Савченко объявила, что возобновляет голодовку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 13 июля суд решил назначить государственного адвоката Надежде Савченко. Это решение суд принял в связи с неявкой адвокатов нарпепа.

13 июля в полночь истекал срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей, которую ранее суд избрал для Савченко. Ходатайство о продлении меры пресечения Савченко рассматривалось несколько дней.

В марте суд решил взять Савченко под стражу без возможности внесения залога до 20 мая. Впоследствии суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.

22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Напомним, что Надежде Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», «приготовление к преступлению», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией», «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «террористический акт», «создание террористической группы или террористической организации», «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ «Майорское» при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь «политическую провокацию».